Governo confirma show gratuito de Mari Fernandez na 5ª noite de Expoacre 2023

A equipe de governo do Estado do Acre decidiu realizar um show gratuito com a cantora Mari Fernandes na noite de quarta-feira, 2 de agosto, na Expoacre. A informação foi confirmada pela secretária de comunicação, Nayara Lessa nesta terça-feira, 1°.

Segundo informações divulgadas ao ac24horas, a negociação está sendo intermediada pelo secretário de governo, Alysson Bestene. No entanto, estão sendo tratados alguns ajustes contratuais da equipe da artista.

Lessa contou que, apesar da entrada ser gratuita, será necessário que as pessoas levem um kg de alimento não perecível – que será recolhido na entrada da arena de shows.