Governo anuncia obras da maternidade, viaduto da Ceará e Orla do bairro Quinze

Em reunião com secretários de Estado, nesta quinta-feira, 3, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli confirmou o início de importantes obras de infraestrutura neste segundo semestre. Além de melhorar a qualidade de vida e os serviços à população acreana, os empreendimentos contribuirão com a geração de postos de trabalho e renda.

“O verão chegou e não podemos perder tempo. Temos muitos investimentos a serem feitos e o governo está trabalhando muito para que isso aconteça. Estamos preparando um estado com mais oportunidades para todos”, declarou Gladson.

Na próxima segunda-feira, 7, o governo, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), começa a construção da primeira etapa da nova maternidade pública da capital. Localizada na Avenida Amadeo Barbosa, no Segundo Distrito, a futura unidade hospitalar está orçada em aproximadamente R$ 95 milhões.

Com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI neonatal, 30 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI), 15 leitos de UCI Canguru, além da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que vai atender gestantes de alto risco, a maternidade será uma das maiores e mais avançadas da Região Norte do país.

Até o início de setembro, a Orla do Bairro Quinze e o viaduto no cruzamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas se tornarão realidade. “Já estamos finalizando todos os trâmites burocráticos para começarmos, de fato, a execução dessas obras”, explica o titular da Seop, Ítalo Lopes.

“Em relação ao viaduto, a primeira etapa contempla a construção das alças de acesso à estrutura. Vale destacar que o trânsito naquela região não sofrerá nenhum transtorno neste momento. Quanto à Orla do Quinze, além de proporcionar um novo espaço de lazer, o governo vai assegurar mais segurança naquele entorno, que sofre com a erosão do Rio Acre”, completou o secretário.

Para fortalecer a zona rural, o Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) seguirá com a abertura e recuperação de ramais nos 22 municípios. “No interior, os serviços já estão sendo feitos em parceria com as prefeituras. Já em Rio Branco, os trabalhos são realizados com o nosso maquinário nas estradas vicinais que ficam a mais de 30 quilômetros da cidade”, enfatizou o presidente do órgão, Beto Murad.