Gladson Cameli entrega Onix ao campeão do rodeio em menos de 24 horas após a final

Em menos de 24 horas após a grande final do rodeio, ocorrida na noite desse domingo, 6, no encerramento da maior feira agropecuária do estado, a ExpoAcre, o governador Gladson Cameli entregou na tarde dessa segunda-feira, 7, o carro que prometeu ao vencedor da competição de montaria em touro, o acreano natural de Feijó, Francisco Elias Paulino.

O peão ganhador do rodeio recebeu o carro das mãos do próprio governador em frente ao Palácio Rio Branco. O carro O Km escolhido por Gladson ao vencedor do rodeio foi um modelo Onix. “Carro entregue. Parabéns ao nosso grande campeão do rodeio”, escreveu Camelo ao comentar a entrega nas redes sociais.

Na primeira noite do rodeio, o governador prometeu dar um presente a mais ao grande campeão da prova. Antes disso, a premiação oficial ao primeiro colocado era uma motocicleta Honda 160 cc. Além do primeiro lugar, o rodeio premiou com dinheiro outros quatro melhores colocados no ranking final.

A moto que seria a premiação do primeiro lugar, ficou com o segundo colocado e o vencedor, recebeu das mãos do governador a chave do carro Onix 23/24. O terceiro colocado recebeu R$ 6 mil, o quarto R$4 mil e o quinto R$3 mil.