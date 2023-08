Goiás perde para o Estudiantes e é eliminado da Sul-Americana

O segundo tempo teve roteiro igual, no sentido de o Estudiantes marcar novamente aos 4 minutos e com um chute de fora da área. Desta vez foi um golaço de Rollheiser, que bateu colocado, no ângulo direito de Tadeu. Com o 2 a 0 no jogo e 5 a 0 no agregado, técnico Armando Evangelista jogou a toalha e processou várias alterações na equipe. Os principais jogadores, como Guilherme, João Magno e Lucas Salter foram sacados para evitar maior desgaste, pensando na Série A. O clube argentino administrou a vantagem e saiu do Serra Dourada classificado.