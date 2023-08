Goiás recebe o Estudiantes nesta quarta-feira, no Serra Dourada

O Goiás recebe o Estudiantes, da Argentina, nesta quarta-feira (08), às 19h (de Brasília), no estádio Serra Dourada, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Esmeraldino não terá vida fácil. Afinal, o clube argentino venceu a partida de ida por 3 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença, que mesmo assim avança par as quartas de final.

Onde assistir

Os canais ESPN e Star + transmitem a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Goiás?

Para a partida, o técnico Armando Evangelista não poderá contar com o lateral-direito Bruno Santos. Afinal, ele recebeu o cartão vermelho no jogo de ida e terá que cumprir suspensão. Em contrapartida, Maguinho, recuperado de lesão, está de volta e deve iniciar a partida. Assim, o time deve ser muito semelhante ao que bateu o Fortaleza, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Estudiantes?

Por outro lado, o time argentino, somando com as últimas partidas do campeonato nacional, estão com uma ótima sequência de cinco vitórias consecutivas. No jogo de ida, com a expulsão de Bruno Santos, do Goiás, o Estudiantes soube aproveitar a vantagem numérica e encaminhou a classificação. O time deve ser o mesmo que venceu a partida de ida, em La Plata.

GOIÁS X ESTUDIANTES

Jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Data: 9/8/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista.

ESTUDIANTES: Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Lollo e Benedetti; Fernando Zuqui, Santiago Ascacíbar, Rodríguez, Zapiola e Rollheiser; Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.