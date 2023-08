Gladson promete show de Roberto Carlos e diz que negócios na Expoacre superou expectativas

Em coletiva de imprensa na secretaria de comunicação no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli (PP) fez um balanço das 5 noites de Expoacre e garantiu que os números de negócios já superaram as expectativas da gestão.

Com a gestão prevendo superar os R$ 200 milhões de 2022, Gladson não revelou números, porém, se mostrou animado com a feira agropecuária, além de prometer a possibilidade de trazer a atração do cantor Roberto Carlos. “A expectativa pra mim é que já alcancei todas e você sabe que as especulações têm até o último minuto da divulgação dos resultados, mas eu não tenho o que reclamar, só agradecer”, declarou.

Gladson adiantou que na próxima semana estará reunido com o presidente Lula para tratar pautas de interesse do Acre. *Semana que vem estarei reunido com o presidente da república e os presidentes da eh latinos eh latinos. Vamos tratar também assuntos de infraestrutura, meio ambiente, entre outras pautas”, explicou.

Além disso, o chefe do executivo prometeu recursos para a BR-317. “Não vamos deixar de fora, pode ter certeza disso. Não adianta você ter um bilhão de reais e você não conseguir gastar num verão curto”, comentou.

Outra pauta abordada por Cameli é.o alto preço das passagens aéreas no Acre. Segundo ele,. é necessário a intervenção da justiça e órgãos de controle. “Só deve ter um cartel, me desculpa, mas do jeito que está não dá. Me perdoe porque não é justo a gente pagar quatro mil reais numa passagem”, explicou.