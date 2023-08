Gilmar Mendes brinca com Moraes sobre eleição no STF: “Vai colocar no inquérito”

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ironizou, em tom de brincadeira, a “derrota” do ministro Alexandre de Moraes para ocupar a vice-presidência da Corte: “Vai colocar esse pessoal no inquérito”.

Entrando na brincadeira e rindo, assim como outros magistrados, Moraes disse que sua derrota ocorreu “porque a votação não foi no TSE”.

As falas foram feitas durante a sessão de votação simbólica do novo presidente da Suprema Corte, que elegeu o ministro Luís Roberto Barroso para o cargo.

Na eleição para vice-presidente, Edson Fachin recebeu 10 votos, enquanto Moraes recebeu apenas 1.

As eleições no Supremo são protocolares. Na prática, o STF adota para a sucessão de seus presidentes um sistema de rodízio baseado no critério de antiguidade. É eleito o ministro mais antigo que ainda não presidiu o STF.

Atualmente, Moraes preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde conduz investigações sobre interferências nas eleições presidenciais de 2022.

No inquérito, o TSE apura atos e falas que teriam tido o objetivo de manipular o resultado eleitoral, que tornou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presidente pela terceira vez.

Dentro do escopo está o processo que tornou inelegível por oito anos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A condenação foi dada por causa de um evento com embaixadores no qual o então mandatário criticou a segurança das urnas eletrônicas sem apresentar provas.