Garis dão duro para manter Parque de Exposições limpo nas noites de Expoacre

Os números ainda não foram divulgados, mas a cada noite da Expoacre, milhares de quilos de lixo são produzidos por quem vai ao local e recolhidos pelos garis no Parque de Exposições.

A prefeitura de Rio Branco mantém equipes no local das 7h às 17h30. Entre os itens recolhidos há restos de alimentos, embalagens e vários outros.

Também no local atuam os catadores do Projeto Catar, que recolhem latas, garrafas pet, papelões e embalagens plásticas.

O vídeomaker do ac24horas, Kennedy Santos, esteve no Parque no final da tarde desta sexta-feira, 5, e mostrou o trabalho dos garis no espaço. A conhecida Ró, da Base, serviu refrigerante gelado para o grupo e mandou um recado. “Barraqueiros, quando vocês verem esse povo maravilhoso, dá refrigerante para eles”, sugere ela.