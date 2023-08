Garçom acreano já atendeu Fernando Henrique Cardoso, Lula e Jair Bolsonaro

Em mais um bate-papo com os colaboradores do ac24horas e Ecos da Notícia, que estão fazendo a melhor cobertura da ExpoAcre 2023, nesta quarta-feira , 02, o garçom Chaguinha, como é chamado, falou de suas experiências no trabalho, que já somam 35 anos.

Segundo ele, durante toda essa caminhada, já atendeu três presidentes do Brasil. “A primeira vez servi o Fernando Henrique Cardoso, na gestão de Jorge Viana. Depois, foi o Lula e também o Jair Bolsonaro”.

Quando atendeu o atual presidente do país, ocasião que ocorreu por três vezes, ele revela que foi um dos mais humildes, pois Silva brincou com ele e até tirou uma fotografia, que está guardada até hoje.

“O que mais achei legal nele [Lula], foi a simplicidade, porque ele até chegou a tirar uma brincadeira comigo. Perguntou se eu servi o FHC e eu chamei ele de excelência. Então ele me pediu para chamá-lo pelo nome. Depois perguntou se eu tirei foto com o FHC. Eu disse que não tive a oportunidade. E ele respondeu – fez muito bem, eu sou muito mais bonito, companheiro”, destacou.

Chaguinha revelou que conheceu Jair Bolsonaro durante a inauguração da Ponte do Rio Madeira, e também mantém algumas lembranças que ganhou durante o dia.

“Não foi um serviço de atendimento de jantar, mas eu servi água mineral para ele [Bolsonaro]. E guardo os credenciais de ala vip de atendimento”, comentou.

Para ele, que sempre está na linha de frente dos garçons, faz tudo por amor. “Eu faço esse trabalho com prazer e alegria, em receber bem o cliente. Eu disse ainda agora que servi três presidentes, mas para mim os valores são os mesmos, então, trato todos com muita dedicação”.