‘Fuzilar a petralhada’: Zanin envia ação contra Jair Bolsonaro à Justiça do Acre

Zanin explicou na decisão que o Supremo perdeu a competência para julgar o caso: “com o advento do término do mandato de presidente da República, no qual se encontrava investido o representado Jair Messias Bolsonaro, e não sendo ele reeleito para pleito subsequente, houve a superveniente causa de cessação da competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal”.

Com isso, o ministro encaminhou o processo ao TRE-AC (Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre) para distribuição a uma das zonas eleitorais de Rio Branco.



“O plenário desta Suprema Corte fixou interpretação a respeito da competência constitucional deste Supremo Tribunal, no sentido de que a Corte processa e julga os agentes com prerrogativa de foro exclusivamente quanto aos crimes praticados no exercício e em razão da função pública em questão, o que, como visto, não ocorre nestes autos”, destacou Zanin.



A decisão de Zanin atende a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), que defendeu o envio do caso para instâncias inferiores. O ministro, indicado por Lula ao STF, assumiu a relatoria do caso por ter substituído Ricardo Lewandowski na Corte.



Em discurso no Acre durante a campanha presidencial de 2018, o então candidato disse que iria “fuzilar a petralhada”, enquanto levantava um tripé de uma câmera simulando uma metralhadora. Naquela ocasião, o Estado era governado pelo PT desde 1999.