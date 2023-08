Fórmula 1: advogados de Felipe Massa pedem compensação por perda do título

Uma carta anterior à ação é um aviso legal formal obrigatório antes que o processo judicial possa ser iniciado.

O escritório Enyo Law, com sede em Londres, afirma que Massa, agora com 42 anos, foi “vítima de uma conspiração cometida por indivíduos do mais alto nível da F1, juntamente com a FIA e a Administração da Fórmula 1”.

O documento diz que Massa perdeu dezenas de milhões de euros em ganhos e bônus como resultado do acidente deliberado de outro piloto no Grande Prêmio de Cingapura de 2008, que foi supostamente encoberto, antes de se tornar um escândalo em 2009.

“Legítimo campeão de 2008”

O acidente custou a Massa pontos vitais na temporada em que ele acabou perdendo o título por um único ponto para Lewis Hamilton, então na McLaren, o primeiro dos sete títulos do britânico.