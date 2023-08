Na manhã desta terça-feira, 29, as Polícias Militar, Civil e Federal apreenderam vinte quilos de drogas. O fato ocorreu no município de Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, e duas pessoas foram presas.

Durante Operação Hórus, as equipes policiais procederam a abordagem a um veículo, e foi encontrado em seu interior 20 quilos de Skank.

Duas pessoas receberam voz de prisão e foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal de Cruzeiro do Sul.

Por Ascom/PMAC