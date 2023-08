Flamengo x Olimpia:horário, escalações e onde assistir

É dia de jogo decisivo para o Flamengo na CONMEBOL Libertadores! Nesta quinta-feira (3), às 21h (de Brasília), o Rubro-Negro irá encarar o Olimpia no Maracanã, com transmissão ao vivo e exclusiva pela ESPN no Star+.

A partida é válida pelas oitavas de final da competição. Na semana que vem, o Fla terá que ir ao Paraguai para o jogo de volta.

Para a partida, o técnico Jorge Sampaoli deve ter quatro mudanças no time titular e não contará com Pedro, punido pela diretoria rubro-negra após se recusar a aquecer no fim de semana, contra o Atlético-MG pelo Brasileiro.

As mudanças do técnico argentino devem ser David Luiz na vaga de Léo Pereira, lesionado, Thiago Maia na vaga de Allan e Arrascaeta na de Victor Hugo. Ayrton Lucas também retorna após Filipe Luís sentir uma dor na coxa esquerda.

Escalações

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

OLIMPIA: Juan Spinola, Alejandro Silva, Jhohan Romaia, Mateo Gamarra, lván Torres; Fernando Cardozo, Marcos Gómez, Richard Ortiz e Alan Esteche; Hugo Fernández e Walter González. Técnico: Francisco Arce

Onde assistir a Flamengo x Olimpia?

Por ESPN BRASIL