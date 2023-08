Flamengo vira sobre o Coritiba e sobe para a terceira colocação

No apagar das luzes, o Flamengo arrancou na marra uma importante vitória dentro do Couto Pereira. Graças ao golaço de Gerson, anotado já aos 48 minutos do segundo tempo, o Rubro-Negro venceu o Coritiba pelo placar de 3 a 2 (Gabigol e Arrascaeta também marcaram para os cariocas, e Robson e Edu à favor dos paranaenses), neste domingo. Na outra ponta da tabela, o Coxa pode valorizar a boa atuação que teve dentro de casa, mas segue atolado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Classificação

Com a vitória, o Flamengo sobe para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 35 pontos, ultrapassando o Grêmio, que foi derrotado pelo Santos na tarde deste domingo. Já o Coritiba perdeu posições e agora é o 19º colocado, com 14, sendo superado pelo Vasco, que também triunfou nesta 20ª rodada.



Golaço salvador

Quando tudo caminhava para um 2 a 2 frustrante no Couto Pereira, Gerson apareceu para ser o personagem principal da partida. Após roubada de bola de Luiz Araújo, o volante acertou um lindo chute de fora da área aos 48 minutos do segundo tempo. Impediu um resultado frustrante para o Rubro-Negro, que saiu atrás no placar.



Por ge