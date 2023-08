Flamengo vence o Olimpia e abre vantagem nas oitavas de final

O time do técnico Arce cumpriu muito bem sua proposta de jogo. Na maior do tempo, os jogadores do Olimpia se posicionaram atrás da linha da intermediária e tiveram o mérito de frear a produção ofensiva do Flamengo. Praticamente, não foram ao ataque, mas em duas oportunidades, uma no primeiro tempo, e outra, no segundo, foram criadas chances claríssimas, com o Flamengo salvo pelo travessão. Quanto ao andamento do jogo, o Olimpia retardou os tiros de meta e cobranças de lateral, fez muitas faltas e gastou todas as substituições, com claro objetivo de levar a decisão para o próximo jogo com o mínimo de desvantagem. Lá em Assunção, o time será obrigado a vencer por mais de dois gols para se classificar. Uma vitória simples levará a decisão para os pênaltis.