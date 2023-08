Flamengo recebe o Grêmio nesta quarta-feira (16) no Maracanã

Flamengo e Grêmio decidem nesta quarta-feira quem avançará à final da Copa do Brasil em 2023. Vitorioso no jogo de ida das semifinais, em Porto Alegre, o Rubro-Negro receberá o Tricolor gaúcho no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília).

Este confronto terá transmissão da TV Globo, SporTV 2 e Premiere.

A vitória por 2 a 0 na Arena do Grêmio no dia 26 de julho marcou a melhor atuação da equipe e o ápice do Flamengo sob o comando de Jorge Sampaoli. No confronto seguinte, diante do Atlético-MG pelo Brasileirão, o time venceu mas não convenceu. O duelo, porém, foi palco do início de uma crise interna provocada por um ato de indisciplina do atacante Pedro e a agressão física sofrida por ele por parte do preparador do staff de Sampaoli.

Na esteira do episódio, o Fla recebeu quatro dias depois o Olimpia, do Paraguai, para o confronto de ida das oitavas da Libertadores. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu pelo placar mínimo com muitas dificuldades. Esta foi a última vitória do time na temporada e a sucessão de vexames começou.

No domingo seguinte, na Arena Pantanal, derrota por 3 a 0 para o Cuiabá. Na sequência, sob grande pressão, a equipe da Gávea sucumbiu por 3 a 1 no jogo de volta em Assunção, no Paraguai. A eliminação precoce na Libertadores caiu como uma bomba no Ninho do Urubu e a equipe não passou de um empate contra um time misto do São Paulo no último domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Quinze pontos atrás do líder Botafogo e com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, as chances de disputar o título Brasileiro são remotas. Resta, portanto, somente a Copa do Brasil para salvar a temporada do time mais caro do Brasil. Uma queda diante do Grêmio, com a vantagem de dois gols e dentro de casa, teria pesadas consequências no Flamengo.

Como prova do clima tenso que domina o Ninho do Urubu, o meia Gerson e o lateral-direito Guillermo Varela se estranharam no treino de terça-feira e o uruguaio recebeu um soco e virou dúvida para o confronto desta quarta. Problema para Sampaoli, que não contará com o titular Wesley, suspenso. Outro desfalque é o zagueiro David Luiz, com desconforto muscular.

Do outro lado, o Grêmio vem de vitória sobre o Fluminense pelo Brasileirão e está na terceira colocação na tabela de classificação, enquanto o Flamengo deixou a vice-liderança nesta rodada e caiu para quarto. Alheio à crise rubro-negra, o técnico Renato Gaúcho espera que a situação seja uma vantagem para sua equipe, que tem uma missão difícil pela frente.

Para buscar a vaga, Renato não poderá contar com os zagueiros Bruno Uvini e Geromel, mas terá os retornos de Cristaldo e Carballo.

É PELO HEXA! 🇪🇪🏆 Ninguém disse que seria fácil, mas jamais deixaremos de lutar. Nesta quarta-feira, o duelo é por uma vaga grande final da #CopaDoBrasil2023.

É com teu apoio que iremos em busca da virada pelo sonho da sexta taça. Pra cima, Grêmio! #FLAxGRE pic.twitter.com/yKRn2N7KPa

— Grêmio FBPA (@Gremio) August 15, 2023



FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-RJ x GRÊMIO-RS

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Domingo, 16 de agosto de 2023

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-Fifa)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa)

VAR: Wagner Reway (PB)

FLAMENGO: Matheus Cunha, Varela (Matheusinho), Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Allan (Gerson), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Jorge Sampaoli

GRÊMIO: Gabriel Grando, João Pedro (Fábio), Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Ronald, Villasanti, Carballo, Bitello e Ferreira; João Pedro Galvão e Suárez

Técnico: Renato Gaúcho