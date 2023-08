Feirão de veículos na Expoacre é atração e vira sucesso de vendas

O feirão de verdade da Associação Comercial do Acre (Acisa) e governo do Estado, está sendo um sucesso dentro da Expoacre no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

A reportagem do “ac24horas e Ecos da Notícia” esteve no estande nesta sexta-feira, 4, e conversou com Wesley que garantiu uma grande movimentação de venda de veículos. “O feirão veio para ficar e já fechamos grandes negócios”, comentou.

Segundo o representante, o grande xodó de vendas é a Ranger da Ford. “Ela está com painel novo, o painel central e câmbio é novidade”, explicou.

Entre os veículos expostos estão: motocicletas da Yamaha e carros da Ford s Wolksvagem. “Temos para todos os gostos”, declarou.