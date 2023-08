Família de brasileira morta em combate na Ucrânia levou 8 meses para receber cinzas

“Não ajudaram em nada, simplesmente só pegaram o documento de repatriação, fizeram o trâmite da repatriação da cinzas, para que eu pudesse buscar em Guarulhos, no aeroporto, que é o básico do básico do básico. No mais, não se importaram com o que ocorreu, não buscaram nossas reclamações. Quando eu pedi ajuda, por conta de não falar ucraniano, pra embaixada em Kiev, ninguém quis ajudar. Simplesmente viraram as costas”, diz o irmão de Thalita, Theo Rodrigo Vieira.