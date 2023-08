Faça uma viagem ao espaço na Expoacre 2023

A imensidão do universo é fascinante e, ao mesmo tempo, um grande mistério a ser desvendado pela humanidade. Na Expoacre 2023, o estande do Instituto Federal do Acre (Ifac) tem atraído muitos visitantes interessados em conhecer mais sobre os planetas, as estrelas, as galáxias e os demais corpos celestes que estão no espaço.

Na fila do planetário, Antônio Souza e os filhos André, Maria e Yasmin aguardavam a vez para entrar no local e fazer, literalmente, uma viagem ao cosmos. “Estávamos passando aqui pela frente, e eles viram e pediram para conhecer. Muita gente está vindo aqui para aprender mais e ver o que realmente tem no céu”, conta o autônomo.

Durante 25 minutos, o planetário proporciona uma verdadeira imersão ao público. Com linguagem de fácil compreensão, a apresentação é bastante interativa, aguça o imaginário e é repleta de curiosidades.

“Este é um assunto muito interessante e é sempre bom ver no rosto das pessoas a sensação de satisfação em poder conhecer mais sobre a astronomia”, afirma o planetarista e ex-estudante do instituto, Ryan Lopes.

O espaço disponibiliza telescópios para observação com riqueza de detalhes da superfície da lua, que não são possíveis de visualizar a olho nu. Na noite de terça-feira, 1º, o fenômeno da superlua tornou a experiência ainda mais especial.

“Esta é a primeira vez que vejo a lua em um telescópio. Tinha muita vontade de ver e fiquei impressionada com o tamanho e a nitidez. Sem contar que hoje, ela estava muito linda”, comentou Helena Guimarães.

No estande do Ifac também estão expostos experimentos científicos e outras atrações que envolvem física e matemática. “Queremos que a sociedade conheça o trabalho que desenvolvemos com os nossos estudantes e saia daqui com novos conhecimentos”, explica a professora Alcilene Balica.