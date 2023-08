Expoacre tem campeonatos de xadrez e de jogos para deficientes visuais

Neste sábado, 5, no salão de games da Expoacre foram realizados campeonatos de Xadrez e de Jogos de Pessoas com Deficiência Visual.

“A Associação de Jogadores se Xadrez nos procurou e achamos esse espaço bem adequado. O Xadrez é um jogo de raciocínio lógico ótimo”, avalia o secretário de Estado de Indústria do secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT, Assurbanípal Mesquita.

Ele diz que o espaço game estimula os jovens a conhecerem o mundo da tecnologia. “Esse mundo da tecnologia paga bons salários, mas requer conhecimento”, avalia ele.

Do campeonato de jogos de Deficientes Visuais participaram 6 alunos cegos do Centro de Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual da secretaria de Educação. A educadora Maria do Socorro diz que a Expoacre é um lugar adequado para tratar de inclusão. “Isso aqui é inclusão. E é um meio da população saber que existem os deficientes, que as cores nas pontas das bengalas têm significado”, conta ela.

No Centro atualmente há 60 alunos deficientes visuais. Um grupo fez uma visita guiada no Parque. “Na Embrapa eles pagaram nos legumes e verduras. Tiveram contatos. Isso tudo é muito importante para eles”, conclui a educadora.