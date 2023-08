Expoacre encerra neste domingo com show de Zé Neto e Cristiano: “vai ser maravilhoso”

Um dos shows mais aguardados na Expoacre 2023, é o da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. Os artistas devem agitar a noite deste domingo, 06, no último dia de atrações na maior feira do Estado.

Além disso, ocorrerão apresentações nos palcos CulturArte, Gospel e Sertanejo. As atividades no Parque de Exposição Wildy Viana iniciam às 17h, com exposições do setor público e privado, economia solidária e vários outros empreendimentos.

Nas redes sociais, Zé Neto comentou que já estava em solos acreanos e que espera bater o recorde da festa, com um dos shows que mais conquistou público na história da Expoacre.

“Gente, acabamos de pousar aqui em Rio Branco. Hoje vamos ter um show maravilhoso. O recorde de público da festa, estamos sabendo que até hoje é nosso e hoje parece que vamos bater o nosso próprio recorde. Hoje vai ser incrível. Quero convidar vocês, todo mundo encosta que hoje o pau vai cair as folhas”, destaca.

A programação do evento ainda conta com a final do rodeio, com 5 concorrentes. Já o show da dupla está previsto para iniciar às 23h, a abertura dos portões acontecerá às 20h.