Expoacre 2023 tem espaço especial para autistas e realiza diagnóstico precoce

Um lugar de acolhimento e calmaria para crianças com transtorno do espectro autista – TEA, pode ser encontrado no Galpão do Sebrae na Expoacre 2023. É a Clínica Singular, que demonstra e oferece seus serviços no local.

“É a primeira vez que esse serviço é mostrado na Expoacre. Estamos fazendo o teste de rastreio. Também é um lugar para as crianças brincarem e descansarem para se tranquilizar e aproveitar a Expoacre”, relata a proprietária da clínica, Celeste Costa.

Ela alerta para a importância do diagnóstico precoce do espectro. “Quanto mais cedo o diagnóstico é melhor para trabalhar a neuroplasticidade das crianças”, recomenda.