Ex-galã das novelas, Julio Rocha desabafa sobre sumiço da TV: “Injustiçado”

Julio Rocha, que já foi um dos grandes galãs das novelas, está afastado do gênero há 10 anos, desde que esteve em Amor à vida (2013). Longe das telinhas há dois anos, após um período de 30 dias no comando do programa TV Fama, da RedeTV!, em 2021, ele abriu o coração sobre o sumiço.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista, de 43 anos, negou alguns rumores que cercaram sua saída do comando do programa de fofocas. “O programa não conseguiu cumprir com o que me foi oferecido. Eu achava que se pensassem que eu estava deixando a emissora pudesse parecer um descomprometimento com a asa, enquanto era publicado por outros veículos que eu estava saindo por conta de o público não estar gostando [de mim]”, relembrou.

“Fui injustiçado”

“Fui muito injustiçado. Porém, entrei lá e fiz amigos. Saí muito de boa”, afirmou Julio Rocha, que não negou a possibilidade de retornar ao comando de um programa na TV. “Tenho vontade, tenho esse espírito verdadeiro. Eu me daria bem num programa de auditório, de variedades”, garantiu.

Atualmente dedicado aos trabalhos nas redes sociais, onde possui mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, Julio Rocha celebrou os resultados positivos. “Eu peguei muito gosto pelo que faço. Chego nas pessoas através das redes sociais e essa fase que estou vivendo é extremamente gostosa. Talvez se eu estivesse na vida artística para ganhar dinheiro, teria que viver em aeroportos, mas estou tranquilo, conseguindo subsistir, ainda que com menos luxos, mas mantendo o que chamo de produtividade sustentável. Estou em harmonia, em casa, fazendo tudo sem desgastar-me e gerando uma certa receita”, celebrou ele, que é casado com a influenciadora digital Karoline Kleine, e são pais de José, de 4 anos, Eduardo, de 2, e Benedita, de 3 meses.