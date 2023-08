Estandes na Expoacre reúnem diversas espécies de plantas e produtos de jardinagem

Além da alimentação e artesanato, a jardinagem também está presente no espaço da Economia Solidária, durante a Expoacre 2023. Nesta sexta, 04, o ac24horas e Ecos da Notícia mostram o que é possível encontrar no local.

Diversas espécies e materiais para o meio estão sendo ofertados para o público do evento, como explica a engenharia Florestal, Clara Silvestre.

“Temos Rosas, Costela de Adão, cactos, suculentas e muitas folhagens. Este é o segundo ano que participo aqui da feira e eu acho que mais gente deveria nos visitar e conhecer a nossa variedade de plantas”, informou.

Segundo ela, que trabalha há três anos com jardinagem, iniciou o negócio ainda na pandemia, pois já tinha um estoque na sua casa e encontrou um meio de garantir sua renda.

“Minha tia e minha mãe também trabalham com isso e eu me interessei, achei que seria uma boa ideia para o complemento da renda em casa. As plantas têm um autopoder de ajuda para as pessoas e podem servir até para a terapia”, afirmou.