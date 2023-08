Estande da Rovema na Expoacre mostra conforto dos caminhões Scania

Sempre se ouviu falar que vida de caminhoneiro é difícil e trabalhosa, e, certamente, isso é verdade. Contudo, no estande da Rovema na Expoacre é possível observar que o conforto também faz parte da vida de quem trabalha no volante de um dos caminhões mais modernos da atualidade.

O repórter Leônidas Badaró conheceu uma dessas máquinas que estão no Parque de Exposições e conversou com Guálter Salazar, da Scania Rovema, de Rio Branco. Ele mostrou o caminhão R-560 Super, com novo motor, que proporciona até 8% de economia de combustível.

Salazar explicou que o avanço da tecnologia tem possibilitado um maior conforto para os profissionais do setor dos transportes. Ele lembrou que antigamente o caminhoneiro era acostumado a bater manivela e que hoje os veículos são automáticos e oferecem diversas comodidades.

“Esses caminhões, com todo sistema de segurança, eles têm sensor de presença na frente para não dar batidas de impacto, tem sensor de faixas laterais, que quando ele sai da faixa os sinais sonoros na cabine vibram, assim como quando há pessoas nas laterais”, explicou.

Badaró se impressionou com o conforto oferecido dentro da cabine do caminhão, que além dos itens tecnológicos que facilitam a operação da máquina, também se estende ao aspecto do descanso que o profissional precisa durante as jornadas país afora. “Tem mais conforto do que lá em casa”, brincou o jornalista.

Mas outro ponto importante também foi apresentado na matéria: as alternativas oferecidas para a aquisição de um veículo desse tipo, que por todos os avanços que oferece nos dias de hoje, não é barato.

“A Scania tem banco próprio, fazendo financiamento para todos os clientes. Então podem nos procurar na feira que nós temos todo o sistema desde a entrega do caminhão, como o financiamento dessa máquina, o caminhão R-560, o rei das estradas”, disse o representante.