Estande da piscicultura demonstra trabalho feito pelo Sebrae com produtores do estado

Um outro espaço do Sebrae na Expoacre é dedicado à piscicultura. A analista Rina Soares explicou à repórter Thaís Farias que o estande é a representação do trabalho que o Sebrae desenvolve com os produtores no Acre. Segundo ela, a exposição se divide em duas partes: alevinagem, recria e engorda.

“Nesse evento, a gente trouxe o tambaqui, a pirapitinga, o piau, o pintado, pirarucu, matrinxã e curimatã. A gente trouxe isso para fazer a demonstração para o público que ele conheça um pouco do que se trata a piscicultura. A desova deles é feita em laboratório e os peixes são criados em tanques e açudes”, explicou.

Rina Soares ainda destacou que a importância desse trabalho consiste em mostrar ao público como o processo ocorre com a finalidade de que o resultado seja chegar ao consumidor um produto de qualidade, oriundo de um ambiente controlado, onde não há risco de contaminação por mercúrio e outros produtos.