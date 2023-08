Estação de Tratamento de Esgoto abandonada é consumida por fogo

Por Davi Sahid

Um incêndio de grande proporção foi registrado na tarde deste sábado, 5, em uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) situada na Rua São Marcos no bairro Jardim Europa em Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, a Estação de Tratamento de Esgoto está abandonada há mais de 10 anos, e estava servindo para o tráfico e usuários de drogas.

“Este local está abandonado desde o tempo do Governador Sebastião Viana, funcionou poucos dias, depois uma empresa levou as bombas. Traficantes vendem drogas aqui na região e usuários consomem na Estação de Tratamento de Esgoto, o que pode ter ocasionado o incêndio, depois desse possível crime esperamos que as autoridades competentes façam algo”, disse um morador.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada, os militares conseguiram conter as chamas na Estação de Tratamento de Esgoto que ainda se alastrou por uma área de mata, vindo a chegar próximo a algumas residências.

O caso será investigado pela Polícia Civil.