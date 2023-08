“Espaço Industria na Expoacre tem mais de 100 empreendimentos”, diz vice-presidente da Fieac

FOTO: SÉRGIO VALE

O vice-presidente do Sistema Fieac, João Paulo Assis, conversou nesta terça-feira, 01, com o ac24horas e Ecos da Notícia, sobre as ações do Sistema S na Expoacre 2023. De acordo com ele, o Espaço Industria, idealizado pelas instituições parceiras, possuem mais de 100 empreendimentos sendo expostos na feira, com a junção do Peru e Bolívia.

Para o representante, a integração entre os países busca promover o comércio local no exterior. “Estamos vendo esse seguimento muito crescente e empreendedores daqui querendo levar seus produtos para fora”.

Questionado se o estado já havia superado os desafios e dificuldades trazidos pela pandemia, ele afirmou que o momento veio para nos ensinar.







“A gente aprendeu com aquela situação, que na nossa arrogância, achamos que nunca enfrentaríamos. Mas conseguimos evoluir muito, principalmente nos negócios tecnológicos”, disse.

O representante ainda falou sobre as questões revolucionárias que estamos vivendo com a tecnologia e destacou que o Acre está preparado para receber e aplicar qualquer novidade que venha surgir.

“O Senai tem vários cursos de formação na área de tecnológica e todas as áreas que você imaginar e estamos preocupados com essa transformação para não ficar para trás, em termo local”, afirmou.