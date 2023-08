Entre desafios sobre educação ambiental, trilha do escoteiro faz sucesso na Expoacre

A Trilha do Escoteiro, assim como em outras edições, continua fazendo um grande sucesso durante a Expoacre 2023. No local, crianças a partir de 5 anos podem fazer o trajeto cheio de obstáculos montados e ainda refletir sobre os cuidados do meio ambiente. O ac24horas e Ecos da Notícia, mostram nessa quinta-feira, 03, como ocorre o projeto.

Segundo o presidente da União dos Escoteiros do Brasil, Lucas Ramon, a prática é um estilo de vida, que busca desenvolver atividades motoras para potencializar a progressão pessoal em várias áreas de conhecimento.

“Aqui, as crianças trabalham 5 áreas, como o afetivo, físico, intelectual, espiritual e o caráter. São várias atividades que desenvolvemos e uma delas é ao ar livre”, explicou.

Em sua terceira edição na maior feira do Estado, a iniciativa é realizada em parceria com Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi). Ramon explica porque a ação atrai toda a garotada para o espaço.

“Nós trazemos para cá algo que elas não possuem no dia-a-dia. Que é sair de um convívio diário. Chega aqui e se depara com vários desafios e ainda apreende sobre a educação ambiental”, disse.