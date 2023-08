Energisa suspende energia clandestina na área de ocupação Terra Prometida

Em nota, a Energisa Acre destacou que foi realizada a suspensão de energia elétrica na área de ocupação “Terra Prometida”, no bairro Irineu Serra, que passa por desapropriação de terra desde a manhã desta terça-feira, 15.

Segundo a companhia, que enviou 15 viaturas até o local, a situação é realizada em cumprimento ao requerimento do Governo do Estado, que solicitou a desativação da rede elétrica, que era clandestina.

“A empresa reforça que a medida é realizada por determinação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), e reforça a orientação dos riscos de acidente relacionados às redes clandestinas, tais como choque elétrico, curto-circuito e sobrecarga de energia”, destaca o informativo.

Na reintegração de posse, ocorreu um confronto com as polícias militar e civil e os moradores da invasão. No momento está sendo feita a retirada de móveis das residências, com o apoio de trabalhadores e caminhões da Prefeitura de Rio Branco.