Em Sena Madureira, mulher é alvo de assalto nas proximidades do quartel da PM

Na noite desta quinta-feira (17), uma moradora do bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, no interior do Acre, vivenciou um momento de angústia ao ser vítima de um assalto cometido por um indivíduo que se aproximou em uma bicicleta. O incidente ocorreu próximo ao Quartel da Polícia Militar, por volta das 20h, deixando a mulher abalada diante da situação.

A vítima, cujo nome permanecerá anônimo em respeito à sua privacidade, relatou que o assaltante se aproximou rapidamente em uma bicicleta e agiu de maneira agressiva, arrancando sua bolsa que estava em seu colo. Dentro da bolsa, a mulher tinha pertences valiosos, incluindo um perfume e um celular. O prejuízo financeiro foi considerável, deixando-a em estado de choque diante da violência do episódio.

Imediatamente após o ocorrido, a vítima entrou em contato com as autoridades policiais, que responderam prontamente à chamada. Uma operação de busca foi realizada nas proximidades, com uma minuciosa varredura da área. Apesar dos esforços das forças de segurança, o assaltante conseguiu escapar e foi visto fugindo em direção à rua Sequeira Campos.

Por Yaco News.