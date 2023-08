Em agosto, mais de 130 mil famílias do Acre vão receber R$ 95,3 milhões do Bolsa Família

Um total de 130.793 famílias serão beneficiadas com o início dos pagamentos do programa Bolsa Família no Acre, neste mês de agosto. O número representa um crescimento de 2,1% em relação ao mês passado, quando pouco mais de 128 mil famílias acreanas foram atendidas.

O cronograma tem início nesta sexta-feira (18/8) e segue até o dia 31, com base no final do Número de Identificação Social (NIS). O valor médio do programa de transferência de renda alcançou R$ 743,78 (acima da média nacional de R$ 686,04).

Todos os 22 municípios do Acre serão contemplados a partir de um investimento de R$ 95,3 milhões do Governo Federal. A capital Rio Branco recebe neste mês R$ 30,9 milhões para um conjunto de 44.258 famílias. Cruzeiro do Sul vem em seguida, com R$ 9,8 milhões distribuídos entre 13.642 beneficiários.

Tarauacá e Sena Madureira receberão, respectivamente, R$ 7,5 milhões para atender 9.323 beneficiados e R$ 6,5 milhões para 9.118 grupos familiares. Feijó é a quinta cidade neste ranking. São R$ 4,5 milhões repassados para o suporte a 5.687 grupos familiares. No conjunto, as cinco cidades contam com 82.028 famílias atendidas.

Jordão é o município no estado que registra o maior valor médio de repasse, com R$ 908,66. É o terceiro maior valor médio de benefício no Brasil. Santa Rosa do Purus (R$ 887,09), Porto Walter (R$ 862,13), Assis Brasil (R$ 836,84) e Feijó (R$ 816,34) completam a lista dos cinco municípios acreanos com maior média em agosto.

O Benefício Primeira Infância, que prevê um adicional de R$ 150 a criança de zero a 6 anos, chega a 74,3 mil pessoas do Acre neste mês. Já o Benefício Variável Familiar, um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, alcança pouco mais de 130 mil pessoas no estado.

NACIONAL — O Bolsa Família teve um aumento de 1,15% no número de beneficiários em agosto na comparação com julho. Os repasses neste mês chegam a 21,14 milhões de famílias, 241 mil a mais em relação à lista anterior. Ao todo, R$ 14,2 bilhões serão transferidos às famílias pelo Governo Federal, aumento de 1,55% em comparação a julho. O valor médio do benefício é de R$ 686,04.

O Benefício Primeira Infância chega a mais de 9,24 milhões de crianças de 0 a 6 anos (7 anos incompletos) na composição familiar dos beneficiários, com um total de R$ 1,3 bilhão em repasses. Já o Benefício Variável Familiar atenderá 15,9 milhões de brasileiros por meio de repasses de R$ 724 milhões. São 843 mil gestantes, 12,4 milhões de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos e 2,6 milhões de adolescentes na faixa etária de 16 a 18 anos.