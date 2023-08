Economia solidária já se aproxima de R$ 1 milhão em vendas na Expoacre 2023

No último Bar do Vaz Especial da Expoacre 2023, o jornalista Marcos Venícios recebeu, neste domingo, 6, o presidente do Fórum Estadual de Economia Solidária, Carlos Taborga, que está no ramo há nada menos que 20 anos. Ele é responsável por um grupo de 84 famílias que estão atuando na feira deste ano com diversas atividades.

De acordo com Taborga, as vendas da economia solidária neste ano já estão cerca de 30% superior ao que foi registado no ano passado na Expoacre. Em números absolutos, ele diz que em 2022 as vendas atingiram R$ 780 mil e em 2023, já alcançam um patamar superior a R$ 900 mil em nove dias feira, um resultado considerado muito bom.

“Isso aí é uma venda muito boa, a Expoacre neste ano ofereceu um diferencial que foi abrir mais esse espaço que a gente comercializa aqui nesse galpão, ficou mais aberto, o público enxerga mais de longe o espaço, além do fato de a economia solidária também já ser um movimento muito conhecido na cidade de Rio Branco”, disse.

Carlos Taborga destacou que a economia solidária é um modelo de negócio diferente, onde não tem a relação empregado-patrão. Em Rio Branco, segundo ele, são 480 empreendimentos na economia solidária, sendo que em que cada um deles atuam quatro famílias, existindo um calendário de participação em eventos.

Entre as parcerias, o coordenador cita os governos municipal e estadual, que oferecem as oportunidades nos seus calendários de eventos, além do Sebrae, que é a instituição que fomenta as atividades, oferecendo estrutura e formação, dialogando e ensinando os participantes.

“Há uma dignidade, a economia solidária está devolvendo essa dignidade financeira para famílias que não tinham absolutamente nada. E estão lá, produzindo, vendendo, comercializando, felizes. Tem problemas? Tem muitos, de todo o tipo, mas acontece que a gente vai desviando deles e buscando os parceiros para nos ajudar”, afirmou.

ASSISTA: