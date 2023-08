“É preciso de conscientização para o enfrentamento da violência contra a mulher”, diz Gonzaga

O presidente da Assembleia Legislativa (ALEAC), deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), participou nesta quarta-feira, 02, nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia, para falar sobre o Agosto Lilás, mês de conscientização de enfrentamento à violência contra a mulher.

Na ocasião, ele destacou que todos os parlamentares da ALEAC tem atuado para a efetivação do projeto e defende que as políticas públicas criadas para ajudar as vítimas, precisam ser mais debatidas.

“A nossa parte não é só fazer a lei e sim garantir que ela seja respeitada. E a divulgação disso é muito importante, porque precisamos da conscientização”, esclareceu.

Realizado pelo Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, com apoio do governo estadual, a iniciativa busca o apoio das instituições para solucionar e evitar a problemática.

“Participamos disso com muito prazer e alegria. Não é só um trabalho meu e do deputado Nicolau Júnior, mas sim, tem recebido o acolhimento de todos os deputados. A Aleac está unida para ajudar o nosso Estado”, afirmou.

Segundo ele, é preciso trabalhar ainda mais com a criação de emendas e políticas públicas que apoiam essas mulheres e aumente a divulgação. “Porque o conhecimento é muito importante. Temos ali parlamentares que tem feito o que há de melhor para o Acre”.