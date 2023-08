Durante período sazonal para catapora, Saúde do Acre recomenda cuidados

O período de estiagem na região amazônica é sazonal para o aumento de casos de varicela, popularmente chamada de catapora. Buscando conter o número de notificações no Acre, a Secretaria de Saúde (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), recomenda que a população tome alguns cuidados.

Obedecer ao tempo do isolamento domiciliar de, pelo menos, sete dias após o diagnóstico e cultivar cuidados de higiene adequados – como unhas bem cortadas, para evitar a coinfecção e evolução para casos graves -, são medidas a serem tomadas para evitar a proliferação da doença.

“Frisamos a importância dos cuidados e observação nas escolas, tendo em vista que as crianças são as principais atingidas. A maioria das complicações em pacientes com catapora está associada às bactérias contidas nas unhas, que, no ato de coçar, reinfectam as bolhas causadas pela doença”, esclarece o chefe do DVS, Edvan Meneses.

Prevenção

A vacinação continua sendo a forma mais eficiente para prevenir a infecção por varicela. De acordo com a área técnica da Sesacre, a tetraviral (vacina que imuniza contra sarampo, rubéola, caxumba e catapora), está disponível nas unidades básicas de saúde (UBS).

A imunização é realizada em duas doses. A primeira é aplicada a partir do 15º mês de vida e faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação. Entretanto, qualquer pessoa que não tomou, ou perdeu a caderneta de vacina e não tem certeza se completou o esquema vacinal, pode buscar o imunizante nos postos de vacinação.

Sintomas e tratamento

A catapora é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, mas geralmente benigna, causada pelo vírus varicela-zoster, que se manifesta com maior frequência em crianças e com incidência no fim do inverno e início da primavera.

Os sintomas da catapora, em geral, começam entre 10 e 21 dias após o contágio da doença. Os principais sinais e sintomas são:

manchas vermelhas e bolhas no corpo;

mal-estar;

cansaço;

dor de cabeça;

perda de apetite;

febre baixa.

Ao apresentar alguns desses sintomas, o paciente deve buscar atendimento médico, para ter acesso imediato ao tratamento, no posto de saúde mais próximo de sua residência ou, em casos mais moderados, nas unidades de pronto atendimento (UPAs).