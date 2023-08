Drex é o nome escolhido pelo Banco Central para o novo Real Digital; entenda

A primeira moeda digital do país já tem nome: Drex. A escolha foi divulgada pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (7).

De acordo com o BC, a expectativa é de que a nova tecnologia esteja disponível ao público em 2024.

“Parente” do Pix, o Drex é uma combinação entre Digital Real, a palavra eletrônico e a letra “x” que, segundo o BC, dá “continuidade à família de soluções do BC iniciada com o Pix”.

A autoridade monetária afirma que a nova tecnologia tem o intuito de acelerar as transações financeiras, baratear os custos e facilitar o acesso ao mercado financeiro.

“A solução, anteriormente referida por Real Digital, propiciará um ambiente seguro e regulado para a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia a cidadãos e empreendedores”, diz o BC em nota.

O que é o Drex?

Drex é uma Moeda Digital de um Banco Central (CBDC, na sigla em inglês), uma divisa alternativa que tem o mesmo valor do dinheiro em papel.

Para utilizar a nova tecnologia, o usuário utilizará “tokens” com os valores de cada moeda digital. Esses tokens são códigos gerados pelo BC.

Os valores também poderão ser trocados por dinheiro físico, da mesma forma que os valores em papel-moeda também poderão ser digitalizados.

O acesso ao Drex poderá ser feito por meio de carteiras digitais ou conforme instruções dos bancos que operacionalizarão a nova tecnologia.

A autoridade monetária ainda ressalta que o Drex não é uma criptomoeda, que possui variação de preço e não tem uma regulação no país.

A moeda digital será regida pelas mesma política monetária do real tradicional, o que oferece maior estabilidade para o dinheiro. O Banco Central ainda ressalta que os valores não têm rentabilização automática.