Dólar sobe e fecha o dia a R$ 4,97 após alta nas projeções

A semana começou com uma agenda esvaziada nesta segunda-feira (21), contando apenas com a tradicional divulgação do Boletim Focus — relatório do Banco Central do Brasil (BC) que reúne as projeções do mercado para os principais indicadores econômicos do país e sai todo começo de semana.

Nesta edição, as expectativas para a inflação em 2023 subiram pela primeira vez em meses, passando de 4,84% para 4,90% e se distanciando da meta do BC, de 3,25% e podendo oscilar entre 1,75% e 4,75%. Já para o ano que vem, as projeções de mantiveram em 3,86%, enquanto a meta é de 3,00%, podendo oscilar entre 1,50% e 4,50%.



As estimativas para a taxa de câmbio também subiram para este ano, com o mercado esperando o dólar a R$ 4,95 até o fim de dezembro.



Além disso, a atenção dos investidores também está voltada à ida do presidente Lula à cúpula de líderes dos países do Brics (bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).



Durante o evento, alguns temas importantes e que podem mexer com a economia devem ser discutidos, como a adoção de uma moeda comum entre os países para servir como uma alternativa ao dólar nas relações comerciais do bloco.



Também no cenário político, o mercado ainda monitora os desdobramentos da discussão sobre o arcabouço fiscal por líderes da Câmara dos Deputados. O texto estabelece novas regras para limitar os gastos do governo, e, havendo um acordo, a proposta pode ser votada em breve.