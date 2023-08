Dirigente e torcedor do San Lorenzo são presos por gestos racistas contra torcida

Um dirigente e um torcedor do San Lorenzo, da Argentina, foram presos na noite de quinta-feira (10) por gestos racistas contra a torcida do São Paulo durante duelo entre as equipes pela Copa Sul-Americana, no Estádio do Morumbi.

De acordo com o delegado Cesar Saad, o torcedor argentino atirou uma banana na direção de um menino de 12 anos. Imagens gravadas pela torcida do São Paulo mostram a criança chorando após a agressão. Em outro registro, o torcedor do San Lorenzo preso imita um macaco.

O dirigente da equipe argentina detido estava em um dos camarotes do estádio e também foi flagrado imitando um macaco para os torcedores são-paulinos.

Ainda segundo o delegado, dirigente e torcedor foram encaminhados para um Centro de Detenção Provisória (CDP).

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou que examina documentos e pede imagens de câmeras de segurança, vídeos, relatos, registros de redes sociais e todas as possíveis provas dos crimes.

Em campo, o São Paulo venceu o San Lorenzo por 2 a 0 e encaminhou a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor enfrenta a LDU, do Equador, na próxima fase da competição.