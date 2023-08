Direto do Juruá: Farinha de Cruzeiro do Sul faz sucesso na Expoacre 2023

Produzindo a famosa Farinha de Cruzeiro do Sul desde 2005, a Cooperfarinha está presente na Expoacre 2023. Com estande no Espaço da Indústria, a cooperativa está apresentando aos visitantes da feira produtos como farinha de tapioca, de mandioca, beiju, biscoito de goma e entre outros.

A Cooperfarinha está localizada no Vale do Juruá, e concentra sua produção nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. A cooperativa tem 40 famílias cadastradas diretamente para a entrega da produção. Atualmente as casas de farinha são semi-automatizadas e automatizadas.

Selo de identificação geográfica (IG)

A Cooperfarinha é a primeira cooperativa a se adaptar aos critérios e regulamentos para produzir farinha com o Selo de Identificação Geográfica (IG), a produção obedece a um caderno de especificações técnicas, exigências para obter o selo. Todas as unidades de beneficiamento são equipadas seguindo exigências e regramentos da Vigilância Sanitária no que se refere as boas práticas de fabricação.

Destaque em evento internacional

A farinha de Cruzeiro do Sul, produzida pela Cooperfarinha, vinculada a Central do Juruá, foi destaque no V Evento Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas – Origens Brasileiras, realizado em dezembro de 2022, em Curitiba (PR). O evento busca destacar o potencial de produtos nacionais únicos.

Mais informações

A central da Cooperfarinha fica localizada na Rua Floriano Peixoto, Mercado do Agricultor, no Centro de Cruzeiro do Sul. Mais informações e compras podem ser feitas através do link abaixo.

https://linktr.ee/farinhadecruzeirodosul_ig?fbclid=PAAaYako1UiyVW3tcLvrBWLTPg8IEGe0pdlWZahORdr7yHGrcFO5v-B3zZtDY_aem_AWoN8J_AAe061m5JoVOlya8XF1eDPWLEi-OCA5ba0E4rkrSidGxjDUxXYdBaqN5c2Ug

Texto: Amanda Oliveira

Fotos: Alice Hainã