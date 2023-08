Dez peões se classificam para a última noite de Rodeio na Expoacre

Um show de músicas e fogos animou a noite deste sábado, 5, na abertura da prova que classificou dez peões para a última noite de Rodeio da Expoacre, em Rio Branco. Os competidores disputam a classificação que premiará os cinco melhores neste domingo, 6, na arena do Parque de Exposições.

Estão na disputa os competidores Francisco Elias do Nascimento Paulino, João Peres Souza, Antonio Igor Oliveira Sá, Josué Araújo e José dos Santos Alves. Também competem na última noite Francisco de Assis, Abimael de Lima, José Taison Freitas, Fábio Neto de Souza e João Paulo de Oliveira.

O primeiro colocado leva uma moto 160 cc, o segundo colocado recebe R$6 mil, o terceiro R$4 mil, o quarto R$3 mil e o quinto R$2 mil. A avaliação observa o desempenho do touro e dos competidores durante os oito segundos necessários para a prova.

Pela primeira vez no Acre, o competidor Mateus Ferreira, de Boca do Acre (AM), disputa a prova desde muito novo. Para ele, é gratificante participar de mais uma competição.

“Sempre fui fanático pela prova e o rodeio está muito bonito e bem organizado, com competidores de alto nível. Não é fácil competir com os melhores, mas torcemos também pelos companheiros”, ressaltou.

De Rio Branco, Marcelo Adriano Silva, disputou pela segunda vez na Expoacre: “Esse é o meu segundo ano competindo e só tenho a agradecer a Deus e à minha família que me apoia muito”, revelou.

Competição de Alto Nível

Natural de Bela Vista (GO), o diretor de arena, Aldo Lima, revelou que o Rodeio na Arena da Expoacre é um dos maiores que já participou.

“Foi incrível perceber a recepção do público com a Expoacre. Já participei de rodeios em Barretos e, para mim, o rodeio da Expoacre é um dos maiores eventos que já fui, com o carinho do público com o rodeio”, revelou Lima.

“Estou muito feliz com o que temos feito na feira com o rodeio, as palestras, os cursos de capacitação e de drone, pensando em produzir com tecnologia e na agricultura familiar. Acredito que é a maior feira que já fizemos”, destacou o secretário de Agricultura, José Luiz Tchê.

Veja a classificação:

Francisco Elias do Nascimento Paulino, (Feijó/AC): 254,50; João Peres Souza, (Vila Califórnia/RO): 246,50; Antonio Igor Oliveira Sá, (Senador Guiomard/AC): 240,25; Josué Araújo, de (Brasileia/AC): 234,75; José dos Santos Alves, (Brasileia/AC): 218,25; Francisco de Assis Pinto da Silva, (Vila Extrema/RO): 169,50; Abimael de Lima Moraes, (Sena Madureira/AC): 168,25; José Taison Freitas da Silva, (Rio Branco/AC): 165,25; Fábio Neto de Souza (Vila Campinas/AC): 164,50; João Paulo de Oliveira (Xapuri/AC): 162,75.

Confira as fotos do rodeio:

Foto: Diego Gurgel