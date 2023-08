Detran leva ações educativas e orientações para crianças durante a Expoacre

Educação para o trânsito e segurança, entre muitos outros, estão entre os serviços que estão sendo oferecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) na Expoacre 2023, mostrando que a maior feira de negócios e entretenimento do Acre promete não só movimentar a economia local, mas também conscientizar a população.

Um dos espaços mais interessantes do estande da autarquia é dedicado às crianças para o aprendizado sobre segurança e cidadania. No local, o repórter Leônidas Badaró conversou com o Davi, que é seu filho. O pequeno deu uma demonstração do que é repassado às crianças como maneira de produzir futuros condutores conscientes.

De acordo com a coordenadora de educação do trânsito do Detran, Cléia Machado, o objetivo do órgão é proporcionar a formação das crianças que serão os futuros condutores, além da formação de um cidadão consciente, que vai saber se comportar diante de um ambiente coletivo que é o trânsito.

“Nós fazemos todos os dias educação de trânsito, nosso papel é esse, de orientar, de educar e de trazer essa reflexão sobre o trânsito como um todo. Se a gente estiver fazendo isso todos os dias, trazendo essas informações para as pessoas, quem sabe, futuramente, a gente não tenha um trânsito um pouco melhor”, afirmou a coordenadora.