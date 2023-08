Detento monitorado, Líder do Bonde dos 13 é ferido a tiros na capital acreana

Por Davi Sahid

O líder da facção Bonde dos 13, o detento monitorado por tornozeleira eletrônica Roberto Freire de Lima, de 39 anos, foi ferido a tiros em via pública na noite deste domingo, 13, na rua Aldeota, no Bairro Praia do Amapá no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Roberto estava sentado na frente de uma residência, quando criminosos não identificados, membros da facção rival, se aproximaram em um veículo de cor vermelha e em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção de Roberto que foi atingido com dois projéteis na perna. Mesmo ferido Roberto ainda conseguiu correr e entrar para dentro da residência. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Familiares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Roberto recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as características do veículo e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

A Polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre organizações criminosas.

O caso será inicialmente investigado pelos Agentes de Policia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).