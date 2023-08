Desembargador Júnior Alberto toma posse como presidente da Justiça Eleitoral do Acre

O desembargador Júnior Alberto Ribeiro tomou posse como Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), nesta quinta-feira, 10, no plenário da instituição. O magistrado será responsável por conduzir as Eleições Municipais de 2024.

Abrindo a solenidade, o presidente em exercício da instituição, Desembargador Laudivon Nogueira, deu como aclamado Júnior Alberto como novo presidente do órgão eleitoral do Acre pelo biênio 2023/2025 – que, em seguida, fez o tradicional juramento do termo de posse.

Em seu discurso, o novo presidente da Corte Eleitoral do Acre contou que o Tribunal Eleitoral foi sua porta de entrada no serviço público, porém, somente em 1995 assumiu o cargo de juiz do Tribunal de Justiça do Acre. “Eu aqui cheguei em mil novecentos e noventa e um exercer o cargo de auxiliar judiciário, depois fiz concurso para diversos órgãos, saí do TRE onde passei três anos, fui funcionário da Procuradoria da República e em 95 fui aprovado no concurso para juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e ingressei na magistratura”, declarou.

Ribeiro citou que atuou como juiz das comarcas de Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard e a capital Rio Branco onde ficou como juiz de execuções penais e durante 13 anos. “Esses anos serviram pra chegar hoje ao cargo mais alto da instituição, foram anos de muita luta, muita dedicação à magistratura, sempre procurando atender e cumprir com o princípio da duração razoável do processo. Os meus pares do Tribunal de Justiça me escolheram para presidir aqui a corte eleitoral sucedendo o desembargador Francisco Djalma”, comentou.

O desembargador revelou ainda que está pronto para o desafio de conduzir as eleições municipais do próximo ano. “É um desafio que eu recebo com muita naturalidade e procurarei cumprir com todos os mandamentos que visam a possibilitar o exercício seguro do voto, transparente para que as pessoas continuem acreditando na Justiça Eleitoral. A urna eletrônica é totalmente segura, é uma maneira rápida, confiável, célebre, de processar e de apurar os votos e em questão de horas nós temos o resultado então assim eu batalharei para dar continuidade aos trabalhos dos que me antecederam como também trazer inovações que possam destacar o nosso tribunal no cenário nacional com reconhecimento público”, explicou.

O presidente em exercício do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Camolez, fez um discurso enaltecendo a posse de Júnior Ribeiro e também voltou a comemorar a mudança de horário das eleições no país, que agora, passa de último estado a dar o resultado do pleito para o 3°. “O senhor [Junior Ribeiro] assume uma nave supersônica. Que Deus lhe abençoe na condução dos trabalhos”, ressaltou.

A cerimônia contou com a presença de convidados e autoridades, dentre eles, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga, Celso Jerônimo de Souza, procurador de justiça de assuntos jurídicos, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o presidente da OAB-AC, Rodrigo Aiache, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), desembargadores e juízes membros do Tribunal de Justiça.