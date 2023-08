Depoimentos de hacker e Cid comprometem Bolsonaro, que nega acusações

O esquema teria tido a participação do general Mauro Lourena Cid, pai do ex-auxiliar de Bolsonaro e também amigo do ex-presidente. Seria, inclusive, a exposição de seu pai em meio ao caso que teria feito Mauro Cid, o filho, tomar a decisão de confessar a negociação ilegal das joias, de acordo com o colunista Valdo Cruz.

Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), as joias, itens de luxo dados de presente ao governo brasileiro por delegações estrangeiras, deveriam ser incorporadas ao acervo da União, e não vendidos como itens pessoais (relembre aqui quais foram os itens vendidos ilegalmente e quanto valem). A PF aponta que os itens começaram a ser negociados em junho de 2022.



Frederick Wassef, advogado do ex-presidente, apresentou versões contraditórias sobre sua participação na venda e compra ilegal de um relógio Rolex recebido como presente pelo ex-chefe do Executivo em viagens ao exterior.