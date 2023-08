Corinthians vence Newell’s Old e abre vantagem na Sul-Americana

O Corinthians terminou o primeiro tempo castigado por perder a cabeça, já nos acréscimos. O gol de Portillo, aos 48 minutos, saiu em uma das poucas chances criadas pelo Newell’s Old Boys, logo depois de um princípio de confusão que envolveu nomes como Adson, Maycon e Murillo. Antes do entrevero, o Timão mandou no jogo: pressionou a saída do rival, forçou erros e criou muitas oportunidades mesmo sem o artilheiro Róger Guedes, que deixou o clube. Yuri Alberto travou duelo particular com o goleiro Hoyos, que levou a melhor com três defesas em três finalizações do centroavante. Adson e Fagner também tiveram chances de marcar em jogadas a partir do lado direito, e Yuri quase teve um pênalti para cobrar, não fosse o VAR (corretamente) anular um suposto toque de mão de um jogador argentino marcado pelo árbitro. O Newell’s só assustava em contra-ataques e erros do Corinthians, como em uma bola lançada que confundiu Matheus Bidu e só não acabou em gol porque Cássio salvou a tempo. O futebol, porém, não perdoa um vacilo sequer. E assim o time argentino foi para o intervalo em vantagem.