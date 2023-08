CV e B13 trocam tiros em baile funk que termina com jovem morta e oito feridos

Por Davi Sahid

Uma jovem identificada como Giovana dos Santos de Lima, de 20 anos, foi morta e oito pessoas ficaram feridas a tiros na noite deste sábado, 12, durante um ataque de membros da facção criminosa Bonde dos 13 a um baile funk que ocorreu no Parque das Acácias na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o “Baile de Rua Premium” já estava sendo divulgado pelos seus organizadores desde a semana passada e seria realizado na rua principal do bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco. De última hora, organizadores do baile funk resolveram mudar o local e realizar o evento no Parque das Acácias, neste sábado.

No local havia mais de 300 pessoas, inclusive faccionados do Comando Vermelho participando do baile. Quando por volta das 23:20h, membros da facção rival Bonde dos 13 armados invadiram o parque pelos fundos, efetuando vários tiros na direção das pessoas que participavam do evento.

Policiais que estavam a paisana no local ao perceberem o ataque, reagiram e trocaram tiros com os criminosos, evitando que mais pessoas fossem mortas e feridas a tiros. No momento, muitas pessoas entraram em desespero e houve muita correria. O motorista de um veículo de cor prata, chegou a derrubar o portão do Parque das Acácias.

Durante o ataque planejado pelos faccionados, dois criminosos não identificados, também do B13, chegaram em uma motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor vermelha, na entrada do parque, aonde havia várias pessoas, e em posse de armas de fogo efetuaram mais de 20 tiros na direção das vítimas. Giovana foi atingida com um tiro nas costas e outro na perna e morreu na entrada do Parque. Oito pessoas ainda não identificadas foram feridas a tiros e caíram no local.

Todas as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam seis pessoas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, entre eles, duas pessoas deram entrada ao hospital em estado de saúde grave. Outra duas pessoas não identificada foram levados ao Pronto-Socorro por terceiros em um veículo.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a frente e dentro do Parque das Acácias para os trabalhos do Perito em criminalística.

Várias guarnições policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores dos crimes, mas até o término desta matéria ninguém havia sido preso.

Após a perícia, o corpo de Giovana foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).