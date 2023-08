Criminosos levam homem até ramal e o executam com cinco tiros no 2° Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

Maylon de Oliveira Ferreira, de 22 anos, foi encontrado morto com os braços amarrados para trás, com marcas de tortura e perfurações tiros, na tarde desta sexta-feira, 18, no Ramal Carapanã, às margens do Rio Acre, no Polo Benfica no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, criminosos armados colocaram Maylon dentro de um veículo e o levaram até o ramal Carapanã. No local, na hora do crime, um colono que estava passando pelo ramal foi abordado e teve uma arma de fogo apontada em sua direção, e o criminoso mandou que ele fosse embora. Depois de alguns minutos, os faccionados, membros de uma organização criminosa, executaram Maylon com cinco tiros, sendo um na cabeça, dois nas costas e dois na região do peito. Após ação os criminosos fugiram do local.

Populares encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar. A área foi isolada para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os Militares fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

A ambulância do SAMU esteve no local e a Médica atestou a morte de Maylon.

Após a perícia o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia informou a reportagem que Maylon já possui várias passagens pela justiça e estava com um mandado de prisão em aberto. A Polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre organizações criminosas.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).