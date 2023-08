Criminosos invadem residência matam um e deixa outro ferido no bairro Habitasa, em Rio Branco

Por Davi Sahid

Michael Oliveira da Silva, de 27 anos, foi executado a tiros e seu amigo identificado como Alexandre ferido com um projétil no braço na noite deste sábado, 12, dentro de uma residência situada na Rua Perú no bairro Habitasa em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Michael e Alexandre estavam dentro da casa, quando criminosos chegaram em um veículo, dois faccionados desceram do carro e chamaram por Alexandre, quando ele abriu o portão, os dois criminosos em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção de Alexandre e de Michael. As vítimas mesmas feridas ainda conseguiram correr, Michael caiu no quintal da residência e foi executado com tiros nas costas e no braço. Já Alexandre foi atingido com um projétil no braço e conseguiu escapar da morte. Após a ação os criminosos voltaram para o veículo e fugiram do local.

Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Michael que já se encontrava morto. Foi prestado o atendimento a Alexandre que foi encaminhado ao Pronto-Socorro em estado de saúde estável.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os Policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores dos crimes, mas ninguém foi encontrado.

O corpo de Michael foi removido da casa e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que a motivação dos crimes estão relacionados a guerra entre facções.

O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).