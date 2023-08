Criminosos em motocicleta passam atirando e ferem adolescente com três tiros

Por Davi Sahid

Um adolescente de 17 anos foi ferido a tiros em via pública na tarde desta sexta-feira, 25, na rua Shalom, no bairro Recanto dos Buritis no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, o adolescente estava caminhando na rua, quando dois criminosos não identificados se aproximaram em uma motocicleta e o passeiro em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção do adolescente que foi atingido com três projéteis na região das nádegas, um nas costas e um no braço esquerdo. Mesmo ferido a vítima ainda conseguiu correr até a rua Feijó, pulando cercas e muros e conseguiu pedir ajuda dentro de uma barbearia. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o adolescente ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local do crime colheram as características dos criminosos e? M seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).