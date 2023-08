Bandidos abordam duas pessoas em via pública e os ferem a tiros no Segundo Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quinta-feira, 10. Jhony Mendes Pereira, de 31 anos, e Lauro Souza de Oliveira, de 29 anos, foram feridos a tiros na rua Rua Padre José, no bairro Triângulo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jhony e Lauro estavam caminhando quando foram abordados por dois criminosos identificados como Jackson e Neguinho, que indagaram as vítimas sobre furtos de fios que estavam ocorrendo no bairro. Jhony e Lauro negaram que estariam furtando fios, mas mesmo assimforam feridos pelos criminosos.

Jhony foi atingido com um tiro nas nádegas, e mesmo ferido conseguiu correr até uma igreja e pediu ajuda. Já Lauro recebeu um tiro nas costas e para não morrer correu até a travessa São João e caiu em via pública.

Duas ambulâncias do SAMU prestaram socorro às vítimas e as levaram ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Jhony deu entrada no hospital em estado de saúde estável, já Lauro em estado grave, com suspeita de o projétil ter perfurado o seu pulmão.

Policiais Militares estiveram no local do crime e isolaram a área para os trabalhos do Perito criminalística. Em seguida, colheram características dos criminosos e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).